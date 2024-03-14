Сейчас эти монеты стоят как крыло самолета: срочно проверьте кошельки

19:08, 14 мар 2024

Пересмотрите свои забытые копилки с монетами – возможно, вы являетесь владельцем редкой советской монеты, цена которой может достигать миллионов рублей.

Обычные на первый взгляд монеты из далекого советского прошлого зачастую представляют огромную ценность для коллекционеров. Дело в том, что некоторые экземпляры были отчеканены крайне ограниченным тиражом.

Бесспорным лидером среди самых дорогих советских раритетов является легендарный полтинник 1929 года выпуска. Эта монета способна свести с ума истинных нумизматов – ее стоимость может превышать 10 миллионов рублей! Однако встретить такой экземпляр – огромная удача. Более реалистичной целью для поиска является 20 копеек 1941 года с разрезной звездой на гербе. Эта крошечная монетка при идеальном состоянии легко находит новых владельцев, готовых заплатить 50 тысяч рублей.

Другие ценные лоты коллекционного рынка включают 3 копейки 1952 года, 10 копеек 1958 года, 2 копейки 1925 и 1927 годов, а также 20 копеек 1931 года выпуска. Стоимость подобных экземпляров может исчисляться десятками и сотнями тысяч рублей.

Однако стоит помнить главное правило – только идеальное состояние монеты гарантирует высокую цену. Любые изъяны, потертости или следы обращения могут полностью обесценить нумизматический раритет. Поэтому если вы обнаружили потенциально ценную находку, лучше сразу обратиться к профессиональным оценщикам и экспертам.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru