Доживете до 100 лет: этот напиток защитит сердце от недугов

13:56, 15 мар 2024

В наши дни, когда мы часто забываем о древних рецептах и традициях, стоит вновь обратить внимание на уникальное питье наших предков. Квас – не просто вкусный напиток, но и целебный дар природы, который может стать верным помощником в поддержании крепкого здоровья и долголетия.

В недавнем интервью известному изданию ведущий терапевт раскрыл преимущества этого уникального напитка для сердечно-сосудистой системы. Оказывается, квас богат витаминами и никотиновой кислотой, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца, сосудов и нервной системы. Эти питательные вещества помогают предотвратить ломкость сосудов, повышают тонус организма и общее самочувствие.

Однако, чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами кваса, специалисты настоятельно рекомендуют готовить его в домашних условиях. Покупные варианты зачастую содержат вредные пищевые добавки, красители и консерванты, которые могут нивелировать пользу напитка и даже нанести вред здоровью.

Тем не менее, перед тем как включить квас в свой рацион, следует проконсультироваться с врачом. Напиток может быть противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией или проблемами с печенью. Для остальных же квас может стать настоящим эликсиром здоровья, источником витаминов и полезных веществ.

Автор: Вадим Рудаков