Спасаем рассаду от мошек на рассаде: простой метод от опытного агронома, копеечное средство

19:18, 15 мар 2024

Выращивание рассады – процесс, требующий терпения и усердия. Однако порой даже опытных садоводов поджидает неприятный сюрприз в виде мелких черных насекомых, атакующих молодые ростки. Речь идет о грибных комариках, или сциаридах, способных нанести серьезный урон посевам за короткие сроки. К счастью, существуют эффективные методы борьбы с этими непрошеными гостями.

Сциариды зачастую проникают в дом с новой почвенной смесью. Чтобы предотвратить их появление, агроном Ксения Давыдова рекомендует проводить термическую обработку грунта перед посадкой. Прокаливание земли в духовке позволяет уничтожить личинки грибных комариков, скрывающиеся в субстрате.

Если же вредители уже обосновались в емкостях для рассады, не стоит отчаиваться. Давыдова предлагает приготовить раствор на основе табачной пыли – натурального и безопасного для растений инсектицида. Для этого необходимо залить 25 граммов табачной пыли полулитром кипятка и оставить настаиваться в течение двух суток. Затем полученным средством следует обильно полить почву в контейнерах – улучшение наступит практически мгновенно.

Автор: Алия Карачурина