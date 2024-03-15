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Все это время вы готовили картофельное пюре неправильно: вот как нужно — результат потрясающий

Все это время вы готовили картофельное пюре неправильно: вот как нужно — результат потрясающий

19:33, 15 мар 2024

Картофельное пюре — классика, любимая многими за свой бархатистый вкус и аромат. Однако известный лайфхак о мелкой нарезке может навредить качеству блюда. Юлия Архипова, опытный шеф-повар, развеивает этот популярный миф.

Убеждение о том, что мелко нарезанный картофель сварится быстрее, глубоко укоренилось среди хозяек. Тем не менее, Архипова предостерегает: такой подход не всегда оправдан. Нарезка может кардинально изменить текстуру пюре, делая его водянистым и липким. В результате вкус и аромат теряются, а консистенция становится неоднородной.

Опытные кулинары советуют отварить картофелины целиком. Да, процесс может занять больше времени, но зато гарантирует безупречную кремовую текстуру и насыщенный вкус и аромат. Каждый кусочек пюре будет одинаково нежным, а букет оттенков — максимально выразительным.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты пюре
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