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Горбуша, тающая во рту: секрет нежнейшего рыбного блюда с овощами

Горбуша, тающая во рту: секрет нежнейшего рыбного блюда с овощами

11:10, 16 мар 2024

Если вы хотите разнообразить свое меню полезными и вкусными блюдами, обратите внимание на изысканную запеченную горбушу с овощами. Этот кулинарный шедевр сочетает в себе питательную ценность рыбы и неповторимые вкусовые нотки, подаренные пряностями и сочными овощами. Приготовление блюда не займет много времени, зато результат покорит даже самых взыскательных гурманов.

Чтобы воплотить этот рецепт, вам потребуется: килограмм свежей горбуши, мука для панировки, молоко, чеснок, репчатый лук, морковь, томатная паста, бульон, лимонный сок, растительное масло и набор ароматных специй по вкусу – соль, черный перец, гвоздика, кориандр и лавровый лист.

Первым делом необходимо выпотрошить и нарезать горбушу на порционные куски. Затем рыба должна промариноваться в молоке в течение пары часов – это сделает ее невероятно сочной и нежной. Пока рыба настаивается, приступайте к приготовлению овощной подложки. Обжарьте нарубленные лук и морковь с любимыми специями до румяной корочки. Затем добавьте томатную пасту, сок половинки лимона и разведенный кипятком бульон. Потушите овощи несколько минут и отставьте в сторону.

Далее обваляйте куски горбуши в муке и поджарьте их до золотистой корочки. Выложите жареную рыбу в форму для запекания, сверху распределите ароматные овощи. Отправьте форму в разогретую до 180-190 градусов духовку на четверть часа.

По желанию блюдо можно дополнить нарезанными помидорами и зеленью – это придаст ему еще большую свежесть и яркий аромат. Приятного аппетита!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты горбуша
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