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Секреты защиты дома: 3 ритуала с солью от нумеролога

Секреты защиты дома: 3 ритуала с солью от нумеролога

11:15, 16 мар 2024

Соль - не просто приправа, но и мощный оберег. С незапамятных времен люди использовали ее для защиты дома от зла и нечисти. Нумеролог Ирина Волкова раскрывает секреты использования этого простого, но эффективного инструмента.

Соль на пороге: невидимая преграда для негатива

Простой, но действенный способ оградить свое жилище от недобрых помыслов и сглаза - рассыпать соль у порога. Она, словно невидимый барьер, отсекает негативную энергию, создавая атмосферу спокойствия и безопасности. Для поддержания защитного барьера рекомендуется обновлять соляную дорожку раз в неделю.

Очищение вещей: освобождение от чужой энергетики

Приобретая вещи с рук, помните, что они могут нести в себе отпечаток чужой энергии. Чтобы нейтрализовать ее, посыпьте предмет солью и оставьте на ночь. Утром выбросьте использованную соль и постирайте вещи. Этот простой ритуал освободит их от ненужного груза и подарит новую жизнь.

Соль - ваш союзник в создании гармонии

Используя силу соли, вы сможете оградить свой дом от негатива, наполнить его атмосферой покоя и уюта. Доверьтесь мудрости предков и почувствуйте, как этот простой минерал станет вашим верным помощником в создании гармоничного пространства.

Несколько дополнительных советов:

  • Используйте только крупную каменную соль.
  • Не берите соль, одолженную у кого-то.
  • Не используйте освященную соль для бытовых целей.
  • Храните соль в закрытой емкости в темном месте.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: соль советы
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