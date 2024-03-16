Секреты защиты дома: 3 ритуала с солью от нумеролога

11:15, 16 мар 2024

Соль - не просто приправа, но и мощный оберег. С незапамятных времен люди использовали ее для защиты дома от зла и нечисти. Нумеролог Ирина Волкова раскрывает секреты использования этого простого, но эффективного инструмента.

Соль на пороге: невидимая преграда для негатива

Простой, но действенный способ оградить свое жилище от недобрых помыслов и сглаза - рассыпать соль у порога. Она, словно невидимый барьер, отсекает негативную энергию, создавая атмосферу спокойствия и безопасности. Для поддержания защитного барьера рекомендуется обновлять соляную дорожку раз в неделю.

Очищение вещей: освобождение от чужой энергетики

Соль - ваш союзник в создании гармонии

Приобретая вещи с рук, помните, что они могут нести в себе отпечаток чужой энергии. Чтобы нейтрализовать ее, посыпьте предмет солью и оставьте на ночь. Утром выбросьте использованную соль и постирайте вещи. Этот простой ритуал освободит их от ненужного груза и подарит новую жизнь.

Используя силу соли, вы сможете оградить свой дом от негатива, наполнить его атмосферой покоя и уюта. Доверьтесь мудрости предков и почувствуйте, как этот простой минерал станет вашим верным помощником в создании гармоничного пространства.

Несколько дополнительных советов:

Используйте только крупную каменную соль.

Не берите соль, одолженную у кого-то.

Не используйте освященную соль для бытовых целей.

Храните соль в закрытой емкости в темном месте.

Автор: Алия Карачурина