Хит Масленицы: блины с этой обалденной начинкой сметают со стола первыми

22:10, 16 мар 2024

В погоне за новыми гастрономическими впечатлениями мы зачастую забываем об истинной прелести простых блюд. Однако достаточно лишь немного творчества, чтобы превратить обычные блинчики в кулинарный шедевр. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт аппетитных блинов с яичной начинкой – блюдо, которое удивит ваши вкусовые рецепторы и покорит сердца домочадцев.

Начнем с основы – тестом для блинов. Смешайте в миске 2 стакана воды комнатной температуры, 1 свежее яйцо, щепотку соли, 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку разрыхлителя и 2 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем постепенно всыпьте муку, непрерывно помешивая, пока тесто не достигнет консистенции жидкой сметаны. Оставьте его отдохнуть на 10-15 минут, и приступим к приготовлению пикантной яичной начинки.

Разогрейте небольшую сковороду на среднем огне и налейте 1-2 столовые ложки растительного масла. В отдельной миске взбейте вилкой 3 яйца с солью и перцем по вкусу. Мелко нарежьте 2-3 стебля зеленого лука и добавьте к яичной смеси для аромата и свежести. Вылейте яичную массу на раскаленную сковороду и слегка поджарьте, периодически помешивая, пока она не загустеет до нужной консистенции.

А теперь самое интересное – выпекание блинов! Хорошо разогрейте сковороду среднего размера и смажьте ее растительным маслом. Вылейте немного теста на сковороду и распределите его тонким слоем, наклоняя ее в разные стороны. Обжаривайте блинчик с обеих сторон до золотистого оттенка. Затем выложите часть яичной начинки в центр и аккуратно заверните блинчик конвертиком или трубочкой. Подавайте блинчики горячими, полив их растопленным сливочным маслом или сметаной по желанию.

Автор: Алия Карачурина