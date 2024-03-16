Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах

22:24, 16 мар 2024

С наступлением весенних дней наши комнатные растения, дремавшие в зимней спячке, начинают пробуждаться к новой жизни. Среди них одним из самых ярких и популярных обитателей наших жилищ является герань. Эти нежные цветы способны наполнить дом своим благоухающим ароматом и великолепием пышных бутонов. Но как помочь гераням раскрыть всю палитру своей красоты и добиться обильного цветения?

В поисках секретов успешного выращивания этих прекрасных представителей флоры мы обратились к экспертному мнению агронома Ксении Давыдовой из Тимирязевской академии. Специалист поделилась проверенными временем рекомендациями, которые станут надежным помощником в уходе за герани.

По словам Ксении, ключевую роль в стимулировании пышного цветения и активного роста герани весной играет правильная подкормка. В этот период растения особенно нуждаются в калии и фосфоре - питательных элементах, отвечающих за образование цветочных бутонов и укрепление корневой системы. Идеальным выбором в качестве подкормки станут калийно-фосфорные удобрения, которые можно легко приготовить в домашних условиях из простых и доступных компонентов.

Для приготовления питательного раствора вам понадобится всего одна чайная ложка сульфата калия или древесной золы, богатой этими полезными минералами. Разведите удобрение в одном литре отстоявшейся воды комнатной температуры. Если есть возможность - используйте снеговую или дождевую воду, поскольку они содержат меньше солей и примесей. Раствор готов! Далее просто каждые 2 недели подливайте под корень каждого растения по половине стакана этого целебного настоя.

Автор: Алия Карачурина