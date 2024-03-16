Никакой химчистки и бешеных расходов: два простых способа чистки шубы после зимы

22:31, 16 мар 2024

Наступила долгожданная весна, и теплая одежда отправляются на заслуженный отдых до следующей зимы. Однако даже в тёплое время года не стоит забывать об уходе за ценной меховой обновкой. Портал «Белновости» делится ценными рекомендациями по очистке и обновлению шуб, которые помогут сохранить безупречный внешний вид драгоценного изделия.

Одним из эффективных методов ревитализации шубы является деликатное очищение с применением мягких моющих средств. Наполните тазик тёплой водой и добавьте небольшое количество шампуня или жидкого мыла без агрессивных компонентов. Аккуратно обработайте мех губкой или мягкой тканью, пропитанной раствором, чтобы удалить загрязнения. После завершения процедуры тщательно промойте шубу в чистой воде и осторожно просушите, промокнув изнанку впитывающим полотенцем. Для восстановления первоначальной формы изделие рекомендуется развесить на специальных плечиках или расстелить на ровной поверхности для окончательной просушки.

При незначительных загрязнениях отличным решением станет обработка шубы тальком — натуральным минералом с высокими абсорбирующими свойствами. Равномерно распределите тальковую пудру по всей меховой поверхности, слегка втерев её в ворс. Затем удалите абсорбированные загрязнения при помощи пылесоса с мягкой насадкой-щёткой или чистой щетки с мягким ворсом. Тальковая обработка не только эффективно очистит мех от накопившихся частиц пыли и налёта, но и придаст ему ухоженный, опрятный блеск.

Следуя этим несложным, но действенным рекомендациям, вы сможете продлить износостойкость вашей шубы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru