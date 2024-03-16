Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Никакой химчистки и бешеных расходов: два простых способа чистки шубы после зимы

Никакой химчистки и бешеных расходов: два простых способа чистки шубы после зимы

22:31, 16 мар 2024

Наступила долгожданная весна, и теплая одежда отправляются на заслуженный отдых до следующей зимы. Однако даже в тёплое время года не стоит забывать об уходе за ценной меховой обновкой. Портал «Белновости» делится ценными рекомендациями по очистке и обновлению шуб, которые помогут сохранить безупречный внешний вид драгоценного изделия.

Одним из эффективных методов ревитализации шубы является деликатное очищение с применением мягких моющих средств. Наполните тазик тёплой водой и добавьте небольшое количество шампуня или жидкого мыла без агрессивных компонентов. Аккуратно обработайте мех губкой или мягкой тканью, пропитанной раствором, чтобы удалить загрязнения. После завершения процедуры тщательно промойте шубу в чистой воде и осторожно просушите, промокнув изнанку впитывающим полотенцем. Для восстановления первоначальной формы изделие рекомендуется развесить на специальных плечиках или расстелить на ровной поверхности для окончательной просушки.

При незначительных загрязнениях отличным решением станет обработка шубы тальком — натуральным минералом с высокими абсорбирующими свойствами. Равномерно распределите тальковую пудру по всей меховой поверхности, слегка втерев её в ворс. Затем удалите абсорбированные загрязнения при помощи пылесоса с мягкой насадкой-щёткой или чистой щетки с мягким ворсом. Тальковая обработка не только эффективно очистит мех от накопившихся частиц пыли и налёта, но и придаст ему ухоженный, опрятный блеск.

Следуя этим несложным, но действенным рекомендациям, вы сможете продлить износостойкость вашей шубы.

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
Читайте также

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Это интересно
Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Занавески станут как новые: секретный метод отбеливания от профессионалов
Это интересно
Занавески станут как новые: секретный метод отбеливания от профессионалов
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Это интересно
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Как почистить микроволновку в домашних условиях – быстрый способ
Это интересно
Как почистить микроволновку в домашних условиях – быстрый способ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok