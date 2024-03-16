Сделайте это и ножи больше не нужно будет точить: лезвие всегда будет острым

22:35, 16 мар 2024

Каждая хозяйка знает, насколько удобнее работать с острыми ножами на кухне. Однако со временем самые лучшие лезвия тупятся, и тогда приходится прибегать к помощи профессионалов. Но есть несколько простых правил, которые позволят вам надолго сохранить первоначальную заточку ваших кухонных инструментов.

В первую очередь, избегайте резки на стеклянных досках. Несмотря на их стильный вид, такие поверхности могут серьезно повредить лезвие ножа, оставляя на нем неровности и зазубрины. Вместо этого используйте доски из дерева или пластика - они более щадящие для острия.

Еще один совет - переворачивайте нож при перекладывании нарезанных продуктов из доски в другую посуду. Так вы избежите лишнего трения лезвия о твердую поверхность и сохраните его остроту.

Наконец, не разбивайте скорлупу яиц с помощью острия ножа. Гораздо безопаснее для лезвия использовать для этой цели обратную, тупую сторону клинка. Это позволит легко разбить яйцо, не утратив режущих качеств вашего кухонного инструмента.

Следуя этим несложным советам, вы значительно продлите срок службы ваших ножей, сохранив им первозданную остроту на долгие годы. А ведь именно острое лезвие обеспечивает удобство и безопасность работы на кухне.

Автор: Вадим Рудаков