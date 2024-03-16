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Гости будут в восторге от этого весеннего салата: 4 ингредиента и минимум времени для приготовления

Гости будут в восторге от этого весеннего салата: 4 ингредиента и минимум времени для приготовления

23:23, 16 мар 2024

Нередко случается так, что внезапно нагрянувшие гости застают нас врасплох, а холодильник преподносит неприятный сюрприз – пустые полки и отсутствие каких-либо запасов. Однако не стоит отчаиваться! Мы раскроем секрет приготовления восхитительного салата, который не только спасет положение, но и порадует ваших гостей и членов семьи своим изысканным вкусом. Главное преимущество этого блюда – минимум усилий и простота ингредиентов, которые, скорее всего, найдутся у вас под рукой.

Для создания этого кулинарного шедевра вам потребуется всего четыре основных ингредиента, которые, скорее всего, найдутся у вас в запасах. Вооружитесь спелыми помидорами (2 шт), крабовыми палочками (200 гр), твердым сыром (100 гр) и консервированной кукурузой (1 банка). Не забудьте также припасти свежий чеснок, майонез и любимую зелень – они придадут салату неповторимый вкус и аромат.

Процесс приготовления займет у вас всего пару минут, но результат превзойдет все ожидания! Начните с того, что тщательно вымойте и нарежьте кубиками помидоры. Затем мелко нарубите свежую зелень и пропустите через пресс зубчики чеснока. Разморозьте и порежьте кубиками крабовые палочки. В глубокой салатнице аккуратно смешайте все ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу и заправьте майонезом по вкусу.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты салат
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