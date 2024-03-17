Здоровое питание после зимы: 5 простых продуктов для укрепления иммунитета, есть в каждом холодильнике

10:19, 17 мар 2024

С приходом долгожданной весны природа пробуждается от зимнего сна, наполняясь энергией и красками. Однако для нашего организма этот период может стать испытанием - авитаминоз весной не редкость из-за дефицита важных микроэлементов после долгих холодных месяцев. Как же восполнить нехватку витаминов и минералов, чтобы встретить обновленный сезон в полной форме?

В интервью одному из популярных изданий известный нутрициолог Ольга Ильичева поделилась проверенными лайфхаками для витаминной подзарядки. Фавориты среди суперфудов, которые станут вашими верными помощниками в борьбе с авитаминозом - болгарский перец, брокколи и квашеная капуста. Эти продукты богаты жизненно важным витамином С. А для укрепления иммунитета стоит присмотреться к свежей кинзе.

Фолиевая кислота, так необходимая организму, содержится в мясных субпродуктах и бобовых культурах. Чтобы пополнить запасы бета-каротина, достаточно включить в рацион среднюю порцию моркови или замороженного шпината.

Однако один из главных весенних дефицитов - нехватка витамина D, который сложно восполнить только через пищу. Чтобы нормализовать его уровень, необходимо проводить больше времени на солнце либо принимать специальные добавки, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете зарядиться витаминами и минералами на все лето, встретив обновленный сезон в прекрасной форме!

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru