2 минуты и ваш маникюр снова в тренде: простой лайфхак для отросших ногтей

21:25, 17 мар 2024

В современной жизни, где время становится редким и ценным ресурсом, бывает сложно выкроить момент для похода к мастеру маникюра. Но не стоит расстраиваться, ведь существует простой лайфхак, который поможет скрыть отросшие ногти и сохранить стильный вид без лишних усилий.

«Густой блестящий лак идеально подходит для создания эффекта омбре, так как он неравномерно распределяется по ногтю, избегая резких границ», — делятся секретами нейл-мастера.

Бритни Бойс, эксперт в области нейл-арта, делится эффективным решением: нарисуйте «линию улыбки» на отросшей части ногтя. Для этого понадобится обычный лак с блестками или несколько страз, которые можно аккуратно наклеить на ноготь. Результат этого маленького трюка будет поразительным, а создание такого маникюра займет всего пару минут.

В этом сезоне такой вариант классического френча стал поистине популярным трендом, особенно благодаря акценту на лунке у основания ногтя.

Автор: Алия Карачурина