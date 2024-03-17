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2 минуты и ваш маникюр снова в тренде: простой лайфхак для отросших ногтей

2 минуты и ваш маникюр снова в тренде: простой лайфхак для отросших ногтей

21:25, 17 мар 2024

В современной жизни, где время становится редким и ценным ресурсом, бывает сложно выкроить момент для похода к мастеру маникюра. Но не стоит расстраиваться, ведь существует простой лайфхак, который поможет скрыть отросшие ногти и сохранить стильный вид без лишних усилий.

Бритни Бойс, эксперт в области нейл-арта, делится эффективным решением: нарисуйте «линию улыбки» на отросшей части ногтя. Для этого понадобится обычный лак с блестками или несколько страз, которые можно аккуратно наклеить на ноготь. Результат этого маленького трюка будет поразительным, а создание такого маникюра займет всего пару минут.
«Густой блестящий лак идеально подходит для создания эффекта омбре, так как он неравномерно распределяется по ногтю, избегая резких границ», — делятся секретами нейл-мастера.

В этом сезоне такой вариант классического френча стал поистине популярным трендом, особенно благодаря акценту на лунке у основания ногтя.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: красота советы
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