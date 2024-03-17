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Тревожные сигналы: как распознать скрытые симптомы проблем со щитовидкой, можно остаться без волос

Тревожные сигналы: как распознать скрытые симптомы проблем со щитовидкой, можно остаться без волос

21:34, 17 мар 2024

В современном мире проблемы с щитовидной железой становятся все более распространенными. Зачастую первые признаки расстройства этого небольшого, но жизненно важного органа легко упустить из виду. Однако своевременное распознавание симптомов имеет решающее значение для предотвращения серьезных осложнений. В этой статье мы раскроем тонкости, которые помогут вам не пропустить тревожные сигналы.

Нарушения функции щитовидной железы могут протекать практически бессимптомно на ранних стадиях. Тем не менее, наблюдательный взгляд позволит уловить ряд недвусмысленных проявлений неладного. При повышенной активности железы, состоянии, известном как тиреотоксикоз, нередко возникает отечность тканей вокруг глазных яблок. Веки могут учащенно моргать, а в глазах будет ощущаться присутствие инородных частиц. Кроме того, склера приобретает характерный красноватый оттенок, а слезотечение усиливается.

Помимо глазных симптомов, при тиреотоксикозе организм реагирует повышенной потливостью, сухостью и шелушением кожных покровов. Парадоксальным образом состояние волос при этом улучшается. С другой стороны, пониженная функция щитовидки, называемая гипотиреозом, зачастую сопровождается отечностью вокруг глаз, замедлением роста волосяного покрова, ломкостью ногтей и даже облысением.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье
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