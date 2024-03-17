Опасные ошибки при готовке мяса: даже опытные хозяйки рискуют

21:46, 17 мар 2024

В современном ритме жизни многие из нас пренебрегают правилами безопасности при обработке мяса. Однако последствия такой халатности могут быть серьезными. Что же может произойти, мы попросили рассказать доктора Евгения Шаповалова, эксперта в области пищевой гигиены.

Основной акцент специалист сделал на важности правильной термической обработки.

«Достаточная термическая обработка является ключевым фактором безопасности при приготовлении мясных блюд, особенно курицы и свинины,» — подчеркнул он.

По словам Шаповалова, даже недожаренная куриная грудка потенциально опаснее, чем невымытое мясо. Поэтому тщательный контроль температуры во время готовки имеет первостепенное значение.

Тем не менее, предварительная обработка мяса тоже важна. Эксперт рекомендует замачивать сырое мясо в воде перед приготовлением, чтобы удалить следы консервантов, антибиотиков и других нежелательных веществ, которые могут присутствовать в продукте.

Однако здесь кроется ловушка.

«При контакте с сырым мясом бактерии легко распространяются на кухонные поверхности и посуду, создавая риск перекрестного заражения других продуктов,» — предупреждает доктор Шаповалов.

Поэтому тщательная дезинфекция всех контактных поверхностей после обработки сырого мяса крайне важна.

Автор: Алия Карачурина