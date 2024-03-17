Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Убийцы красоты: ученые назвали 2 главных фактора старения кожи

Убийцы красоты: ученые назвали 2 главных фактора старения кожи

22:02, 17 мар 2024

Исследователи из канадского Университета Лаваля назвали причины преждевременного старения кожи. Их революционное исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Scientific Reports, потрясло мир косметологии и красоты.

В ходе своей работы ученые обнаружили, что одним из главных виновников ускоренного увядания является сигаретный дым. Его ядовитые компоненты не просто забивают поры, но и провоцируют развитие воспалительных процессов, ускоряя появление признаков старения.

Однако фактор, еще более разрушительно воздействующий на кожный покров, оказался хорошо известным врагом красоты – ультрафиолетовым излучением. Эти невидимые лучи нарушают водный баланс, делая кожу грубой и сухой. Они также способствуют появлению трещин и преждевременных морщин.

Но по-настоящему катастрофический удар по молодости и упругости кожи наносит совокупное воздействие сигаретного дыма и солнечной радиации. Ученые убедительно доказали, что именно это смертельное сочетание приводит к стремительной деградации коллагеновых волокон третьего и четвертого типов – основных компонентов, ответственных за эластичность и здоровый вид кожных покровов.

2 минуты и ваш маникюр снова в тренде: простой лайфхак для отросших ногтей 2 минуты и ваш маникюр снова в тренде: простой лайфхак для отросших ногтей
Автор: Алия Карачурина
Теги: красота
Читайте также

Ученые рассказали, какие продукты замедляют старение
Это интересно
Ученые рассказали, какие продукты замедляют старение
Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день
Это интересно
Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день
«Защищают организм как броня»: доктор Джан предложила включить в меню эти антивозрастные продукты и наслаждаться молодостью
Это интересно
«Защищают организм как броня»: доктор Джан предложила включить в меню эти антивозрастные продукты и наслаждаться молодостью
Остановить старение реально: ученые придумали способ повернуть время вспять
Это интересно
Остановить старение реально: ученые придумали способ повернуть время вспять


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok