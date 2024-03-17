Убийцы красоты: ученые назвали 2 главных фактора старения кожи

22:02, 17 мар 2024

Исследователи из канадского Университета Лаваля назвали причины преждевременного старения кожи. Их революционное исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Scientific Reports, потрясло мир косметологии и красоты.

В ходе своей работы ученые обнаружили, что одним из главных виновников ускоренного увядания является сигаретный дым. Его ядовитые компоненты не просто забивают поры, но и провоцируют развитие воспалительных процессов, ускоряя появление признаков старения.

Однако фактор, еще более разрушительно воздействующий на кожный покров, оказался хорошо известным врагом красоты – ультрафиолетовым излучением. Эти невидимые лучи нарушают водный баланс, делая кожу грубой и сухой. Они также способствуют появлению трещин и преждевременных морщин.

Но по-настоящему катастрофический удар по молодости и упругости кожи наносит совокупное воздействие сигаретного дыма и солнечной радиации. Ученые убедительно доказали, что именно это смертельное сочетание приводит к стремительной деградации коллагеновых волокон третьего и четвертого типов – основных компонентов, ответственных за эластичность и здоровый вид кожных покровов.

Автор: Алия Карачурина