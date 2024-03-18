Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Опасная еда: как один продукт может исказить черты вашего лица

Опасная еда: как один продукт может исказить черты вашего лица

10:05, 18 мар 2024

Вы проснулись с отекшим лицом? Не спешите винить возраст или серьезные недуги. Как оказывается, истоки сего косметического недуга могут крыться в вашей собственной тарелке.

Некоторые пищевые ингредиенты подобны водохранилищам, задерживая излишки жидкости в теле и провоцируя временный дисбаланс солей и флюидов. Эта ненужная водная ретенция отражается на лице, придавая ей несвежий, распухший вид. Главными виновниками выступают сахар и поваренная соль в чрезмерных количествах.

Соли высасывают воду из кишечника подобно жадным губкам, повышая их концентрацию в крови. Это заставляет организм восполнять жидкостный дефицит, отсюда и жажда после пересоленной трапезы. Умеренность в потреблении соли жизненно важна, но полное ее исключение из рациона также не приветствуется.

Для тех, кто считает свои блюда пресноватыми, эксперты рекомендуют использовать специи вроде куркумы, корицы, фенхеля и зиры. Они вдохнут аппетитную остроту и глубину вкуса без необходимости пересаливать.

Вооружитесь этими кулинарными советами, и ваше отражение в зеркале вновь засияет здоровьем и свежестью! Маленькие диетические хитрости способны творить большие косметические чудеса.

Убийцы красоты: ученые назвали 2 главных фактора старения кожи Убийцы красоты: ученые назвали 2 главных фактора старения кожи
Автор: news102.ru
Теги: красота здоровье
Читайте также

Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез
Это интересно
Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез
Жительница Башкирии хотела приготовить кашу ребенку, а нашла там личинок
Потребитель в Башкирии
Жительница Башкирии хотела приготовить кашу ребенку, а нашла там личинок
«Прошел обследование на онкологию»: Андрей Губин рассказал о состоянии здоровья
Общество в Башкирии
«Прошел обследование на онкологию»: Андрей Губин рассказал о состоянии здоровья
Одна из уфимских газет перестанет выходить в печатном виде
Экономика в Башкирии
Одна из уфимских газет перестанет выходить в печатном виде


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok