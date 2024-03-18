Срок годности мяса в морозилке: полный список и сроки

10:11, 18 мар 2024

В мире кулинарии существует негласное правило – качественные ингредиенты залог успешного блюда. Это особенно верно, когда речь заходит о мясных деликатесах. Даже искуснейший повар не сможет добиться превосходного вкуса, если исходное сырье потеряло свою свежесть. Именно поэтому ключевым фактором в приготовлении мясных шедевров является правильное хранение.

Начнем с одного из наиболее популярных видов мяса - курицы. Эти сочные и нежные куски белого мяса могут храниться в замороженном виде до года. А отдельные части птицы способны пролежать в морозилке до 9 месяцев, сохраняя первозданную свежесть. Однако важно помнить, что низкая температура - решающий момент. Чем она ниже, тем дольше курица будет радовать нас своими вкусовыми качествами.

Говядина, признанный король стейков и бургеров, также отлично переносит заморозку. Этот сорт мяса может находиться в морозильной камере от 12 до 18 месяцев, не утрачивая своих замечательных вкусовых свойств. Тем не менее, чрезмерно долгое хранение может привести к потере вкуса и сочности.

Что касается свинины, этот вид мяса требует особого подхода. Благодаря своему насыщенному вкусу, свинина может храниться в морозильной камере от 6 до 8 месяцев. Однако важно учитывать, что чем жирнее кусок, тем короче должен быть срок его замораживания. Излишняя жирность может испортить вкус при слишком длительном хранении.

Автор: Алия Карачурина