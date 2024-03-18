Гениальный лайфхак: просто наденьте ватный диск на бутылку

10:35, 18 мар 2024

Порой самые простые решения бывают самыми блестящими. Это в полной мере подтверждает свежая лайфхак, который недавно облетел просторы социальных сетей. Речь идет о хитром способе избежать надоедливых масляных потеков по стенкам бутылки после переливания золотистого продукта.

В центре этого неожиданного открытия стоит самый обыденный предмет - ватный диск. Оказывается, если аккуратно разрезать его крест-накрест и расправить отверстие так, чтобы оно идеально подошло по диаметру горлышка масляной емкости, он превращается в универсального помощника на кухне.

После того, как ватный диск водружен на горлышко, он буквально притягивает к себе каждую каплю, норовящую вырваться за пределы бутылки. Тем самым предотвращаются досадные потеки и пятна, столь нежеланные на любой аккуратной кухне.

Этот гениальный в своей простоте лайфхак не только экономит драгоценное масло, но также избавляет от неудобства перепачканных рук при открывании бутылки. Достаточно лишь вовремя менять ватный диск по мере его загрязнения - и ваши столешницы всегда будут выглядеть безупречно.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru