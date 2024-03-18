Три невероятных сорта винограда, которые должен попробовать каждый садовод - невероятно сладкие и выносливые

10:42, 18 мар 2024

В мире садоводства появляются все новые и новые удивительные сорта растений, способные поразить даже самых искушенных ценителей. Сегодня мы расскажем об уникальных сортах винограда, которые, несомненно, станут жемчужинами любого сада или виноградника.

Первым в нашем списке выступает «» — литовский виноград с невероятно ранним сроком созревания и поразительной морозостойкостью. Этот сорт способен выдерживать температуры до −30°C, что делает его идеальным выбором для регионов с суровыми зимами. Но самое главное — его ягоды обладают легким, слегка пикантным ароматом, который непременно очарует истинных ценителей винограда.

Следующий сорт, достойный внимания, — «Супага» из Прибалтики. Его зеленовато-желтые ягоды источают неповторимый вкус, а после сбора урожая они сохраняют свои качества на удивление долго. Этот виноград станет не только украшением сада, но и прекрасным дополнением к любому столу благодаря своему изысканному вкусу.

Наконец, садоводам непременно стоит обратить внимание на «Ананасный ранний» — технический сорт винограда, идеально подходящий для употребления в свежем виде. Его главная отличительная черта — превосходная устойчивость к различным болезням, что позволяет выращивать здоровые и красивые растения с минимальными усилиями. Ягоды этого винограда станут настоящим лакомством для всей семьи.

Автор: Алия Карачурина