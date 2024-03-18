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Секретное оружие против диабета: упражнение, снижающее сахар в крови

Секретное оружие против диабета: упражнение, снижающее сахар в крови

11:08, 18 мар 2024

На фоне растущей эпидемии сахарного диабета 2-го типа томские исследователи, возможно, нашли ключ к эффективному контролю уровня глюкозы в крови. Группа учёных из государственного университета раскрыла потенциальное преимущество занятий физической активностью, особенно в утренние часы, для пациентов с данным заболеванием.

В ходе экспериментов на лабораторных животных было выявлено, что регулярные беговые тренировки могут стать действенным средством для значительного снижения концентрации сахара в крови у лиц с диабетом 2-го типа. Ключевым фактором здесь является инсулинорезистентность – характерная черта данной формы диабета, при которой клетки теряют чувствительность к инсулину. Именно в такой ситуации физические упражнения могут сыграть важную роль в компенсации этого дефицита.

Любопытным оказался тот факт, что наибольшую эффективность продемонстрировали длительные беговые тренировки, проводимые по утрам. Особенно это было заметно на примере ночных животных, для которых утро представляет собой наиболее активный жизненный цикл. Данный результат может косвенно указывать на значимость фактора времени при выборе оптимального графика физических нагрузок.

Таким образом, исследование российских учёных открывает перспективные горизонты в нетрадиционных подходах к терапии сахарного диабета 2-го типа. Вкупе с медикаментозным лечением, соблюдение режима регулярных физических упражнений, особенно в утренние часы, может стать мощным подспорьем в борьбе с этим распространённым хроническим заболеванием. Бег, помимо общепризнанной пользы, обретает новое измерение как средство контроля глюкозы в крови.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье советы
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