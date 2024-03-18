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Возьмите скотч и замотайте им банан: вот зачем это нужно

Возьмите скотч и замотайте им банан: вот зачем это нужно

15:25, 18 мар 2024

Каждый любитель фруктов когда-нибудь сталкивался с этой проблемой - купленные на рынке или в магазине бананы удивительно быстро чернеют и портятся, не дав как следует насладиться их ароматом и вкусом. Причина кроется в газах, выделяемых самими плодами в процессе их созревания. Однако есть один простой и доступный трюк, который поможет на несколько дней продлить жизнь этим экзотическим лакомствам.

Все, что требуется для его реализации - обычный скотч. Взяв связку бананов, следует аккуратно обмотать их основание липкой лентой. Этот простой шаг создаст своеобразный барьер, препятствующий выходу газов, ускоряющих процесс старения плодов. В результате бананы останутся свежими и желтыми гораздо дольше, чем обычно.

Использование этого лайфхака может оказаться весьма полезным при планировании приготовления блюд, в состав которых входят бананы. Будь то фруктовый салат, смузи или жареные бананы в кляре - вы сможете отложить покупку новой партии свежих плодов, сэкономив время и деньги.

Превратите свой дом в тропический рай: выращиваем бананы круглый год Превратите свой дом в тропический рай: выращиваем бананы круглый год
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы бананы
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