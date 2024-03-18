Рассада будет крепкой и урожайной: добавьте в подкормку это аптечное средство

15:55, 18 мар 2024

В разгар весеннего сезона многие садоводы-любители сталкиваются с одной и той же проблемой — хрупкая рассада, подверженная вытягиванию и недостаточно окрепшая для высадки в открытый грунт. Ведущий агроном одного из хозяйств поделилась своим уникальным рецептом натурального подкормочного раствора, способного взрастить сильные, здоровые всходы без использования дорогих промышленных удобрений.

— В этом растворе содержатся все основные питательные компоненты, необходимые для полноценного развития рассады, — поясняет Давыдова. — Раз в неделю поливая всходы таким раствором под корень, вы обеспечите их сбалансированным органическим питанием и получите крепкие, невытянутые растения, готовые к пересадке.

Ксения Давыдова, чей садоводческий стаж насчитывает более двадцати лет, рекомендует приготовить питательный раствор из нескольких обычных аптечных добавок. В литре воды необходимо растворить щепотку спирулины и хлореллы — двух богатейших источников растительных белков, витаминов и минералов. Добавить капсулу глицина — аминокислоты, отвечающей за рост и жизнеспособность молодых растений. И завершить состав несколькими гранулами мумиё — целебной субстанции, обогащающей почву гуминовыми кислотами.

По ее словам, такой домашний питательный коктейль не только гораздо экономичнее покупных удобрений, но и гарантирует натуральность и безопасность продукции собственного урожая. Ведь все ингредиенты поступают из надежных аптечных источников и совершенно безвредны для человека и окружающей среды.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru