Рассада будет крепкой и урожайной: добавьте в подкормку это аптечное средство
15:55, 18 мар 2024
В разгар весеннего сезона многие садоводы-любители сталкиваются с одной и той же проблемой — хрупкая рассада, подверженная вытягиванию и недостаточно окрепшая для высадки в открытый грунт. Ведущий агроном одного из хозяйств поделилась своим уникальным рецептом натурального подкормочного раствора, способного взрастить сильные, здоровые всходы без использования дорогих промышленных удобрений.
Ксения Давыдова, чей садоводческий стаж насчитывает более двадцати лет, рекомендует приготовить питательный раствор из нескольких обычных аптечных добавок. В литре воды необходимо растворить щепотку спирулины и хлореллы — двух богатейших источников растительных белков, витаминов и минералов. Добавить капсулу глицина — аминокислоты, отвечающей за рост и жизнеспособность молодых растений. И завершить состав несколькими гранулами мумиё — целебной субстанции, обогащающей почву гуминовыми кислотами.
— В этом растворе содержатся все основные питательные компоненты, необходимые для полноценного развития рассады, — поясняет Давыдова. — Раз в неделю поливая всходы таким раствором под корень, вы обеспечите их сбалансированным органическим питанием и получите крепкие, невытянутые растения, готовые к пересадке.
По ее словам, такой домашний питательный коктейль не только гораздо экономичнее покупных удобрений, но и гарантирует натуральность и безопасность продукции собственного урожая. Ведь все ингредиенты поступают из надежных аптечных источников и совершенно безвредны для человека и окружающей среды.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец
Это интересно
Как восстановить организм после праздников
Это интересно
Забудьте про магазинные удобрения: рассада вырастет в 2 раза быстрее с этим средством
Это интересно
Рассада будет крепкой: добавьте эти 2 продукта до посадки