Боли в суставах не будет: нужно 2 ложки этого порошка
11:20, 19 мар 2024
В эпоху высокотехнологичных лекарств и новейших медицинских разработок порой стоит вспомнить о давно забытых, но не менее эффективных народных средствах. Один из опытных врачей решил поделиться с миром своим секретным рецептом облегчения болей в суставах – и ключевой ингредиент найдется на любой кухне.
Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал о простом домашнем средстве на основе обычного желатина, которое, по его словам, отлично справляется с неприятными ощущениями в суставах, шейном отделе позвоночника, ногах и спине.
Для приготовления чудодейственного эликсира необходимо взять две столовые ложки желатина и залить его холодной кипяченой водой. Затем эту смесь следует оставить на ночь при комнатной температуре. К утру желатин разбухнет и приобретет гелеобразную консистенцию, которую и нужно принимать внутрь ежедневно, запивая водой.
Чтобы закрепить достигнутый эффект в будущем, специалист советует проводить подобный «желатиновый курс» дважды в год.