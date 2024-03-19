Боли в суставах не будет: нужно 2 ложки этого порошка

11:20, 19 мар 2024

В эпоху высокотехнологичных лекарств и новейших медицинских разработок порой стоит вспомнить о давно забытых, но не менее эффективных народных средствах. Один из опытных врачей решил поделиться с миром своим секретным рецептом облегчения болей в суставах – и ключевой ингредиент найдется на любой кухне.

- Этот рецепт разработан еще нашими предками и уходит корнями в глубокую древность, - поясняет доктор Эни-Олорунда. – В нем нет ничего сверхъестественного – всего лишь простой и доступный продукт, найти который можно в любом магазине. А эффект от его применения порой превосходит действие многих дорогостоящих препаратов.

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал о простом домашнем средстве на основе обычного желатина, которое, по его словам, отлично справляется с неприятными ощущениями в суставах, шейном отделе позвоночника, ногах и спине.

Для приготовления чудодейственного эликсира необходимо взять две столовые ложки желатина и залить его холодной кипяченой водой. Затем эту смесь следует оставить на ночь при комнатной температуре. К утру желатин разбухнет и приобретет гелеобразную консистенцию, которую и нужно принимать внутрь ежедневно, запивая водой.

- Уже через неделю регулярного употребления этого средства вы почувствуете значительное облегчение и уменьшение болевых ощущений, - заверяет эксперт. - А по истечении месяца боли в проблемных зонах и вовсе могут пройти. При этом данный метод абсолютно безопасен и не имеет каких-либо противопоказаний».

Чтобы закрепить достигнутый эффект в будущем, специалист советует проводить подобный «желатиновый курс» дважды в год.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru