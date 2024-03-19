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Сделайте это в апреле: смородина очистится от грибков

Сделайте это в апреле: смородина очистится от грибков

21:50, 19 мар 2024

Весной, когда природа оживает после зимней спячки, садоводы со всей страны начинают подготавливать свои сады к новому сезону роста. Однако нередко кусты смородины и крыжовника становятся жертвами грибковых инфекций, которые могут нанести серьезный ущерб урожаю. Многие опасаются применять радикальные методы борьбы, чтобы не навредить растениям. Но, как утверждает биолог Юлия Кондратенок, решение может оказаться проще, чем кажется на первый взгляд.

По словам эксперта, ранневесенняя обработка кроны кипятком — это действенный способ избавиться от вредоносных грибков и их спор, которые могли остаться на растении после зимы. Горячая вода безопасна для коры и еще не распустившихся почек, но губительна для многих патогенов, угрожающих будущему урожаю.
«Процедура проста, но невероятно эффективна, — объясняет Кондратенок. — Достаточно облить кроны кипятком, и вы избавите растения от множества потенциальных проблем на весь сезон». Этот нетрадиционный метод не только поможет предотвратить распространение болезней, но и станет дополнительной заботой о здоровье ваших любимых кустарников.

Садоводы, последовавшие совету биолога, отмечают отличные результаты. «Ни одного пораженного листочка за весь сезон! — делится опытом Елена Петрова. — Теперь я стараюсь не пропускать эту маленькую, но важную процедуру каждую весну».

Так что, если вы хотите порадовать себя обильным урожаем ароматной смородины и крыжовника в этом году, вооружитесь кипятком и потратьте пару часов на заботу о своих кустарниках. Простое, но действенное решение, которое наверняка оценят ваши зеленые питомцы.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород смородина
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