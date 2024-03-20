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Опасно для жизни: почему нельзя игнорировать аритмию

Опасно для жизни: почему нельзя игнорировать аритмию

14:01, 20 мар 2024

Бывают ситуации, когда наше тело пытается привлечь наше внимание к потенциальным проблемам здоровья, и мы упорно игнорируем эти сигналы. Одним из таких тревожных звоночков является аритмия – нерегулярное сердцебиение, которое многие склонны списывать на стресс или временное недомогание. Однако эксперты настоятельно рекомендуют относиться к такому симптому со всей серьезностью, поскольку за ним могут скрываться серьезные заболевания.

В интервью ведущему медицинскому порталу FedPress.ru, доктор Карапет Давтян, опытный сердечно-сосудистый хирург, разъяснил важность своевременного обращения к врачу при первых признаках нарушения сердечного ритма. Ранняя диагностика позволяет выявить причину аритмии на начальной стадии и предотвратить развитие более серьезных осложнений. Давтян подчеркнул, что комплексное обследование является ключевым шагом в определении источника проблемы.
- Стандартная диагностическая процедура включает в себя общий анализ крови, биохимический анализ, ультразвуковое исследование сердца, анализ гормонов щитовидной железы и холтеровское мониторирование для длительного наблюдения за сердечной деятельностью, - пояснил опытный кардиолог.

Совокупность этих тестов предоставляет врачам всестороннюю картину состояния пациента и позволяет диагностировать потенциальные заболевания, которые могут скрываться за симптомом аритмии.

После тщательной диагностики кардиолог может определить первопричину нарушения сердечного ритма. Зачастую аритмия является лишь одним из признаков более серьезных заболеваний, таких как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или тромбоз. В таких случаях необходимо своевременное лечение, назначаемое соответствующими специалистами. Чем раньше будет начато лечение, тем выше шансы на успешное восстановление здоровья пациента.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье сердце
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