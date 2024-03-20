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Участок могут забрать: россиянам, у которых есть дача, сообщили о новом правиле

Участок могут забрать: россиянам, у которых есть дача, сообщили о новом правиле

21:47, 20 мар 2024

В текущем году внимание властей может быть обращено на забытые уголки российских садов и огородов. Депутаты выдвигают предложения о серьезных изменениях в законодательстве, касающихся дачных участков, что вызывает беспокойство среди многих садоводов.

По планам парламентариев, запущенные огороды могут быть конфискованы у их владельцев в принудительном порядке. Но что именно будет считаться критериями заброшенности, и какая судьба ждет садоводческие товарищества?

Согласно предложенным поправкам, поводом для изъятия дачного надела может послужить целый ряд признаков упадка. Среди них значатся неухоженность территории более чем наполовину, отсутствие какой-либо уборки в течение года, разрушенные постройки без попыток восстановления на протяжении пяти лет, а также заросшие сорняками площади. Немаловажным фактором также станет срок освоения участка — если в течение трех лет он так и не будет использован по назначению, это может грозить потерей прав собственности. Эти критерии уже вызвали волну дискуссий и опасений у владельцев дачных угодий.

Впрочем, нововведения коснутся не только порядка владения, но и правил обращения с отходами на территории садоводческих товариществ. Начиная с 2024 года, дачникам предстоит выбрать один из двух вариантов оплаты за вывоз мусора: по установленному нормативу или по фактическому объему вывезенных отходов. Тарифы будут разниться в зависимости от региона и регионального оператора по обращению с ТКО, однако в среднем плата по нормативу составит порядка 1500 рублей ежегодно. Выбор способа оплаты станет важным решением для каждого садовода.

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Автор: Алия Карачурина
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