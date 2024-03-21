Намазка для худеющих, которую можно есть даже на ночь! Готовится за 5 минут

10:45, 21 мар 2024

Многие думают, что придерживаться диеты означает строгие лишения и отказ от любимых лакомств. Но это не совсем так. Можно позволить себе маленькие радости, не выходя за рамки здорового питания. Сегодня мы поделимся рецептом простой и вкусной закуски, идеально подходящей для тех, кто следит за фигурой.

Ключевой ингредиент нашего блюда – консервированный тунец, богатый белком и незаменимыми жирными кислотами. Этот диетический продукт не только питателен, но и обладает низкой калорийностью. Добавив к нему творожный сыр, вы получите приятную нежную основу для намазки, насыщенную полезными молочными белками.

Чтобы придать закуске аппетитный хрустящий акцент, мы используем маринованные корнишоны. Их пикантный вкус и свежая кислинка гармонично дополняют нежную рыбную смесь. А для аромата и пряного послевкусия достаточно щепотки соли и перца.

Процесс приготовления предельно прост: размять вилкой тунца, нарезать огурчики, смешать все ингредиенты до однородности – и закуска готова! Подавать ее лучше всего на дольках цельнозернового хлеба или хрустящих хлебцах. Благодаря тому, что в составе практически нет жиров, такая намазка станет прекрасным спутником диеты и сохранит вашу талию стройной.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: канал Allcafe