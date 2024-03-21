Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Намазка для худеющих, которую можно есть даже на ночь! Готовится за 5 минут

Намазка для худеющих, которую можно есть даже на ночь! Готовится за 5 минут

10:45, 21 мар 2024

Многие думают, что придерживаться диеты означает строгие лишения и отказ от любимых лакомств. Но это не совсем так. Можно позволить себе маленькие радости, не выходя за рамки здорового питания. Сегодня мы поделимся рецептом простой и вкусной закуски, идеально подходящей для тех, кто следит за фигурой.

Ключевой ингредиент нашего блюда – консервированный тунец, богатый белком и незаменимыми жирными кислотами. Этот диетический продукт не только питателен, но и обладает низкой калорийностью. Добавив к нему творожный сыр, вы получите приятную нежную основу для намазки, насыщенную полезными молочными белками.

Чтобы придать закуске аппетитный хрустящий акцент, мы используем маринованные корнишоны. Их пикантный вкус и свежая кислинка гармонично дополняют нежную рыбную смесь. А для аромата и пряного послевкусия достаточно щепотки соли и перца.

Процесс приготовления предельно прост: размять вилкой тунца, нарезать огурчики, смешать все ингредиенты до однородности – и закуска готова! Подавать ее лучше всего на дольках цельнозернового хлеба или хрустящих хлебцах. Благодаря тому, что в составе практически нет жиров, такая намазка станет прекрасным спутником диеты и сохранит вашу талию стройной.

Полезный салат из моркови от шеф-повара: один секретный ингредиент раскроет весь вкус овоща Полезный салат из моркови от шеф-повара: один секретный ингредиент раскроет весь вкус овоща
Автор: Вадим Рудаков
Фото: канал Allcafe
Теги: рецепты
Читайте также

Полезный салат из моркови от шеф-повара: один секретный ингредиент раскроет весь вкус овоща
Это интересно
Полезный салат из моркови от шеф-повара: один секретный ингредиент раскроет весь вкус овоща
Удивите близких: фантастически вкусная выпечка без яиц
Это интересно
Удивите близких: фантастически вкусная выпечка без яиц
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Это интересно
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Положите кефир в морозилку: вкусное лакомство без затрат
Это интересно
Положите кефир в морозилку: вкусное лакомство без затрат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok