Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков
12:16, 21 мар 2024
Часто бывает так, что во время прогулок по рынкам людям предлагают попробовать фрукты и овощи. Казалось бы, проблем возникнуть не должно, ведь это всё натуральное, с местных садоводств. Но проблема в том, что многие тут же тянут немытый фрукт или овощ в рот надеясь на честность продавца и силу своего богатырского иммунитета перед бактериями. Почему не стоит так рисковать и к чему это может привести рассказал к.м.н, врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Перед употреблением овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. На многих натуральных продуктах помимо приобретенных патогенов во время хранения есть ещё и те, которыми они обработаны для продления срока годности и удобства транспортировки. Они также несут опасность для человека и должны тщательно смываться проточной водой.
Покупать свежие продукты на рынках не плохо, но ни в коем случае нельзя пробовать грязные или нарезанные не при вас овощи и фрукты. Вы никогда не узнаете как долго продукт лежит на прилавке, при какой температуре и не испорчен ли он уже вовсе. А вкус не всегда выдает плохой товар.