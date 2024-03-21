Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков

Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков

12:16, 21 мар 2024

Часто бывает так, что во время прогулок по рынкам людям предлагают попробовать фрукты и овощи. Казалось бы, проблем возникнуть не должно, ведь это всё натуральное, с местных садоводств. Но проблема в том, что многие тут же тянут немытый фрукт или овощ в рот надеясь на честность продавца и силу своего богатырского иммунитета перед бактериями. Почему не стоит так рисковать и к чему это может привести рассказал к.м.н, врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.

«Немытый фрукт или овощ, съеденный человеком конечно может нести опасность. В первую очередь, в виде вредных бактерий и микроорганизмов на их поверхности. А если место, где они продаются ещё и открыто, доступно для пыли, животных, людей, то на них может осесть всё что угодно. Потом люди удивляются, откуда у них возникает кишечная инфекция и все вытекающие тяжелые симптомы этой болезни», — комментирует доктор.

Перед употреблением овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. На многих натуральных продуктах помимо приобретенных патогенов во время хранения есть ещё и те, которыми они обработаны для продления срока годности и удобства транспортировки. Они также несут опасность для человека и должны тщательно смываться проточной водой.
«Вот что действительно безвредно, так это натуральный воск, который есть на поверхности груш, слив, яблок. Он выделяется клетками самого растения для защиты плодов от бактерий, грибков и механических повреждений. Но даже на нём оседает пыль и другие неблагоприятные для человека вещества, нужно обязательно всё промывать, даже с содой или солью», — добавляет Садыков.

Покупать свежие продукты на рынках не плохо, но ни в коем случае нельзя пробовать грязные или нарезанные не при вас овощи и фрукты. Вы никогда не узнаете как долго продукт лежит на прилавке, при какой температуре и не испорчен ли он уже вовсе. А вкус не всегда выдает плохой товар.

Напиток от ста болезней: завариваем имбирный чай правильно Напиток от ста болезней: завариваем имбирный чай правильно
Автор: Рустем Садыков
Теги: советы здоровье
Читайте также

Жарить блины на сливочном масле категорически нельзя: диетолог Садыков перечислил опасности
Это интересно
Жарить блины на сливочном масле категорически нельзя: диетолог Садыков перечислил опасности
Начальник отдела ГИБДД Уфы Ильнур Садыков покинул свою должность
Общество в Башкирии
Начальник отдела ГИБДД Уфы Ильнур Садыков покинул свою должность
Секреты стройности без детокса: почему «чистка» организма может быть опасной
Это интересно
Секреты стройности без детокса: почему «чистка» организма может быть опасной
В МЧС рассказали, как уничтожить коронавирус на зелени и овощах
Здравоохранение в Башкирии
В МЧС рассказали, как уничтожить коронавирус на зелени и овощах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok