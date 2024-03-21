Мыть обязательно: чем опасны немытые овощи и фрукты рассказал гастроэнтеролог Садыков

12:16, 21 мар 2024

Часто бывает так, что во время прогулок по рынкам людям предлагают попробовать фрукты и овощи. Казалось бы, проблем возникнуть не должно, ведь это всё натуральное, с местных садоводств. Но проблема в том, что многие тут же тянут немытый фрукт или овощ в рот надеясь на честность продавца и силу своего богатырского иммунитета перед бактериями. Почему не стоит так рисковать и к чему это может привести рассказал к.м.н, врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.

«Немытый фрукт или овощ, съеденный человеком конечно может нести опасность. В первую очередь, в виде вредных бактерий и микроорганизмов на их поверхности. А если место, где они продаются ещё и открыто, доступно для пыли, животных, людей, то на них может осесть всё что угодно. Потом люди удивляются, откуда у них возникает кишечная инфекция и все вытекающие тяжелые симптомы этой болезни», — комментирует доктор.

«Вот что действительно безвредно, так это натуральный воск, который есть на поверхности груш, слив, яблок. Он выделяется клетками самого растения для защиты плодов от бактерий, грибков и механических повреждений. Но даже на нём оседает пыль и другие неблагоприятные для человека вещества, нужно обязательно всё промывать, даже с содой или солью», — добавляет Садыков.

Перед употреблением овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. На многих натуральных продуктах помимо приобретенных патогенов во время хранения есть ещё и те, которыми они обработаны для продления срока годности и удобства транспортировки. Они также несут опасность для человека и должны тщательно смываться проточной водой.

Покупать свежие продукты на рынках не плохо, но ни в коем случае нельзя пробовать грязные или нарезанные не при вас овощи и фрукты. Вы никогда не узнаете как долго продукт лежит на прилавке, при какой температуре и не испорчен ли он уже вовсе. А вкус не всегда выдает плохой товар.

Автор: Рустем Садыков