Доктор раскрыл тайну обыкновенного сорняка: он избавит от боли в спине и коленях

19:59, 21 мар 2024

В погоне за здоровьем мы нередко упускаем из виду простые решения, которые природа предлагает нам в изобилии. Одно из таких натуральных средств, как выяснилось, растет буквально у нас под ногами. Речь идет о пырее – обычном сорняке, который, по словам опытного травматолога Кристиана Келли, может стать настоящим спасением для тех, кто страдает от болей в суставах, позвоночнике или коленях.

В своем блоге 67-летний доктор поделился секретом, который помогает ему сохранять подвижность и бодрость духа. Келли признался, что сам регулярно употребляет настои и отвары из корневищ пырея, получая от этого значительное облегчение.

Найти это уникальное растение можно практически на любом огороде или садовом участке. Интересно, что даже животные, следуя природному инстинкту, нередко выбирают пырей для лечения различных недугов. Действительно, состав этого скромного сорняка поистине впечатляет.

Корневища пырея богаты калием, пищевыми волокнами, витаминами А, С, Е, К, группы В, а также такими важными микроэлементами, как железо, цинк, медь, марганец и селен. По словам Келли, этот мощный комплекс оказывает выраженное противовоспалительное действие и способствует восстановлению суставных тканей.

Для приготовления целебного напитка достаточно вымыть, нарезать и заварить корни пырея кипяченой водой, остуженной до 80 градусов. Через пару часов настой будет готов к употреблению. Доктор рекомендует выпивать по 3-4 столовые ложки дважды в день после еды.

Особенно ценными, по мнению Келли, являются корни, собранные ранней весной или осенью. Перед завариванием их необходимо просушить.

Помимо суставных болей, отвар пырея может помочь при гипертонии, сахарном диабете и даже подагре, выступая в роли натурального обезболивающего средства. Келли советует принимать его при различных видах артритов, артрозах и остеохондрозе.

Следует помнить, что данная статья носит информационный характер. Перед применением любых средств народной медицины необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото: Freepik.ru