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Садовая моль и капустница больше не страшны: дачные хитрости для защиты урожая

Садовая моль и капустница больше не страшны: дачные хитрости для защиты урожая

09:32, 22 мар 2024

В летние месяцы у садоводов и огородников начинается настоящая битва с различными насекомыми-вредителями, которые норовят уничтожить урожай. Капустная белянка и садовая моль — одни из самых опасных врагов, с которыми приходится сражаться владельцам приусадебных участков. Многие дачники прибегают к помощи химических инсектицидов, однако такие средства могут серьезно навредить культурам. К счастью, есть эффективный и безопасный способ избавиться от прожорливых насекомых с помощью самого обычного сорняка.

Дачники прекрасно знают, какие разрушительные последствия для растений влекут за собой нашествия капустницы и садовой моли. Эти упорные вредители безжалостно объедают листья, цветы и плоды. Чтобы спасти урожай, многие огородники не задумываясь хватаются за инсектициды новейшего поколения. Однако вместо победы над насекомыми они рискуют получить отравленные овощи и фрукты, непригодные для употребления в пищу.

Эксперты телеграм-канала «Дачные секреты» открыли дачникам секрет эффективной и безвредной борьбы с вредителями, используя подручные средства, которые можно найти практически на любом участке. Оказывается, самый обыкновенный лопух, который многие считают сорняком и безжалостно выпалывают, может стать лучшим союзником в сражении с капустницей и садовой молью.

Приготовление биологического инсектицида из лопуха не составит труда. Достаточно сорвать 6-7 крупных зеленых листьев этого растения, поместить их в литровую банку и залить чистой водой комнатной температуры. Закрытую емкость нужно оставить в теплом месте на 3 дня для настаивания. По истечении этого времени можно приступать к опрыскиванию пострадавших от вредителей культур. Тщательно обработав каждое растение, вы сможете на долгое время забыть о капустнице и моли.

Если же вредные насекомые вновь объявятся на вашем участке, просто повторите весь процесс заново.

Хитрость опытных садоводов: как спасти вытянувшуюся рассаду огурцов Хитрость опытных садоводов: как спасти вытянувшуюся рассаду огурцов
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: огород советы
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