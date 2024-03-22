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Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак

Утюг как новый: секрет сияющей чистоты с минералкой. Вы должны попробовать этот лайфхак

09:42, 22 мар 2024

Застарелые пятна на одежде, грязные разводы и накипь в утюге - все эти неприятности знакомы каждой хозяйке. Но есть простой способ вернуть утюгу первозданный блеск, используя обычную минеральную воду из бутылки.

Минеральная вода содержит растворенные вещества, которые обладают отличными очищающими свойствами. Благодаря своему составу она способна растворять загрязнения, скопившиеся внутри утюга.

Процесс очистки утюга минералкой прост и не требует особых усилий. Сначала необходимо залить небольшое количество негазированной минеральной воды в резервуар для воды в утюге. Затем следует включить прибор в розетку и активировать режим отпаривания.

Через несколько секунд вы сможете наблюдать, как грязь, накипь и пятна начнут выходить наружу вместе с паром. Минеральные вещества вступают в реакцию с загрязнениями, растворяя их. После этого останется только вылить использованную жидкость.

Если очистка прошла не до конца, специалисты советуют повторить процедуру. Возможно, потребуется несколько циклов для полного удаления стойких отложений. Но результат того стоит - ваш утюг заблестит, как новенький!

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: советы утюг
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