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Сложите семена в тряпочку и спрячьте: вот как правильно сажать морковь для получения огромного урожая — опытные огородники хранят этот секрет

Сложите семена в тряпочку и спрячьте: вот как правильно сажать морковь для получения огромного урожая — опытные огородники хранят этот секрет

09:47, 22 мар 2024

Ухоженный огород с рядами сочной, крупной моркови – мечта любого дачника. Однако добиться такого результата непросто. В том, как получить обильный урожай ровных и крупных корнеплодов, кроется особый секрет.

Все начинается с правильной подготовки семян. За 10-12 дней до посева их необходимо стратифицировать – поместить в тряпичный мешочек и закопать в землю. Важно, чтобы семена располагались свободно, едва соприкасаясь друг с другом. Опытные огородники советуют пометить место закапывания, чтобы впоследствии легко отыскать мешочек.

По истечении указанного срока нужно извлечь семена из земли. К этому моменту они слегка проросли, обретя готовность к посадке. Далее подготовьте бороздки на грядке, обильно полейте их и аккуратно разместите стратифицированные семена. Затем обязательно присыпьте их сухим грунтом. Верхний полив создаст корку, сквозь которую нежным росткам будет трудно пробиться.

При соблюдении этой методики всходы появятся уже через 3-5 дней. До тех пор воздержитесь от полива грядки, дав семенам возможность свободно прорасти. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить морковь крупных и правильных размеров.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород морковь
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