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Натуральный антидепрессант: найден продукт, который снижает стресс и повышает настроение

Натуральный антидепрессант: найден продукт, который снижает стресс и повышает настроение

09:53, 22 мар 2024

В современном мире, полном стресса и информационной перегрузки, ключом к успеху является сохранение ясности ума и стрессоустойчивости. Исследователи из Университета Барселоны сделали захватывающее открытие, способное изменить жизнь многих людей.

Согласно их новаторской работе, опубликованной в авторитетном научном журнале Clinical Nutrition, ежедневное употребление арахиса в пищу положительно влияет на когнитивные способности и помогает организму противостоять вредному воздействию стресса. Этот хрустящий земляной орех, оказывается, настоящий кладезь полезных веществ.

Доктор Роза Ламуэла-Равентос и её коллега Сара Уртадо в ходе тщательного эксперимента с участием 63 добровольцев в возрасте от 19 до 33 лет убедительно продемонстрировали, что регулярное употребление продуктов с арахисом приводит к значительному улучшению мыслительных способностей и снижению уровня стресса.

"Арахис богат жирными кислотами, белками, клетчаткой и другими ценными компонентами, оказывающими благотворное влияние на здоровье", - поясняет доктор Уртадо. "В частности, короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная, являются продуктами жизнедеятельности кишечной микрофлоры. Они обладают мощными противовоспалительными свойствами и способны бороться с депрессией и нейродегенеративными заболеваниями".

Однако помните, данная статья носит информационный характер. Для получения персональных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье арахис
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