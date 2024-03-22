«Простой продукт от старения: Найдите его в своем холодильнике!»: совет от врача Лисенковой

10:10, 22 мар 2024

Поддерживать крепкое здоровье и сохранять молодость организма на самом деле совсем не сложно. Один из самых доступных и простых способов – регулярно употреблять обычные куриные яйца. Об этом рассказывает известный блогер и врач-невролог Ольга Лисенкова.

Согласно её словам, яйца богаты уникальным веществом – фосфатидилхолином. Это настоящий строительный материал для мембран клеток нашего тела. Фосфатидилхолин стимулирует восстановление организма на клеточном уровне, омолаживая его изнутри. Благодаря данному веществу, яйца способны эффективно поддерживать здоровье на оптимальном уровне.

Кроме того, в их составе содержится значительное количество полезного для нервной системы лецитина. Этот элемент крайне важен для нормального функционирования головного мозга. Употребление яиц способствует поддержанию работы нервной системы в тонусе, что особенно актуально в наше стремительное время.

Врач подчёркивает – яйца можно и нужно употреблять ежедневно в любом удобном виде. Конечно, предпочтение стоит отдавать домашнему натуральному продукту. Но и магазинные яйца принесут организму немалую пользу.

Следует помнить, что данная статья носит информационный характер. Прежде чем вносить серьёзные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru