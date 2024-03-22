Сильная и коренастая рассада помидоров: простой секрет опытных дачников. Они готовят этот раствор сразу после прорастания семян

10:20, 22 мар 2024

Выращивание здоровой и крепкой рассады томатов - залог будущего богатого урожая. Однако в весенний период молодые растения нередко испытывают дефицит питательных веществ и солнечного света. Даже неприхотливые сорта в это время нуждаются в особом внимании и подкормках. К счастью, есть недорогое и эффективное средство, помогающее решить эту проблему.

Виктория Радзевская, известный дачный блогер, делится ценным секретом. По ее словам, лучшим помощником для рассады томатов служит обычный раствор нашатырного спирта. Это аптечное средство содержит аммиак, который обогащает почву азотом, стимулируя рост растений.

Приготовление подкормки не составляет труда. В литр отстоянной комнатной воды добавляется одна чайная ложка нашатырного спирта. Работая с ним, важно использовать средства защиты: перчатки и маску. Готовый раствор вносится под корень рассады утром или вечером, а листья опрыскиваются с некоторой периодичностью.

Благодаря такой бюджетной подкормке томатная рассада получает мощный заряд энергии. Корневая система окрепнет, стебли станут более крепкими, а зеленая масса начнет активно нарастать. Кроме того, нашатырный спирт действует как натуральный инсектицид и фунгицид, защищая молодые растения от болезней и вредителей.

Следуя этому простому совету, вы обеспечите своей томатной рассаде отличный старт. Здоровые и сильные кусты станут залогом богатого урожая вкуснейших плодов в ближайшем будущем.

Автор: Алия Карачурина