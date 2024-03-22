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Простой утренний ритуал может указывать на симптомы агрессивного рака - проверьте себя

Простой утренний ритуал может указывать на симптомы агрессивного рака - проверьте себя

11:47, 22 мар 2024

В нашей повседневной жизни зачастую встречаются незначительные сигналы, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Онкологи настоятельно призывают обращать пристальное внимание на любые, даже мельчайшие, изменения в организме, не имеющие явных причин. Повышенная усталость, необъяснимая потеря веса или появление синяков – все эти признаки потенциально могут быть симптомами развивающегося онкологического заболевания.

Помимо общих тревожных сигналов, некоторые виды рака сопровождаются более специфическими проявлениями. Как утверждают медицинские эксперты, одним из малоизвестных, но важных симптомов рака крови может стать кровоточивость десен при чистке зубов по утрам. Этот признак нередко игнорируется, хотя он может указывать на агрессивную форму миелоидного лейкоза. Если ранее десны никогда не кровоточили, а теперь это стало регулярным явлением, следует незамедлительно обратиться к врачу для полного обследования.

Конечно, кровоточивость десен может быть вызвана и другими, менее опасными факторами. Слишком жесткая зубная щетка, чрезмерное усилие при чистке зубов, использование зубной нити или наличие зубного налета – все это также способно привести к кровотечению из десен. Тем не менее, любые отклонения от нормы требуют повышенного внимания и консультации со специалистом для исключения серьезных заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье
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