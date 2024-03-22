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Чистота без химии: удивительный трюк с туалетной бумагой для сияющих ванных комнат

Чистота без химии: удивительный трюк с туалетной бумагой для сияющих ванных комнат

12:01, 22 мар 2024

С течением времени плитка в ванной теряет первозданный блеск. Виновник — известковые отложения, которые прочно въедаются в поверхность, образуя неприглядный белесый налет. Избавиться от него обычными средствами бывает непросто. Но существует гениальный лайфхак, позволяющий вернуть ванной комнате первозданную свежесть без применения агрессивной химии и значительных усилий.

В главной роли этого спасительного трюка выступает, казалось бы, неожиданный помощник — обычная туалетная бумага. Вместе с лимонной кислотой она творит чудеса! Приготовьте раствор из горячей воды и лимонной кислоты (1 столовая ложка на стакан воды), перелейте его в пульверизатор и обильно опрысните участки с грязными пятнами.

Следующий шаг — наклейте на стены туалетную бумагу. Опрысните бумагу раствором еще раз и дайте ей подействовать примерно полчаса. Затем смойте «обертки» с помощью душа, а стены вытрите насухо чистой тряпкой.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы
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