Чистота без химии: удивительный трюк с туалетной бумагой для сияющих ванных комнат
12:01, 22 мар 2024
С течением времени плитка в ванной теряет первозданный блеск. Виновник — известковые отложения, которые прочно въедаются в поверхность, образуя неприглядный белесый налет. Избавиться от него обычными средствами бывает непросто. Но существует гениальный лайфхак, позволяющий вернуть ванной комнате первозданную свежесть без применения агрессивной химии и значительных усилий.
В главной роли этого спасительного трюка выступает, казалось бы, неожиданный помощник — обычная туалетная бумага. Вместе с лимонной кислотой она творит чудеса! Приготовьте раствор из горячей воды и лимонной кислоты (1 столовая ложка на стакан воды), перелейте его в пульверизатор и обильно опрысните участки с грязными пятнами.
Следующий шаг — наклейте на стены туалетную бумагу. Опрысните бумагу раствором еще раз и дайте ей подействовать примерно полчаса. Затем смойте «обертки» с помощью душа, а стены вытрите насухо чистой тряпкой.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Читайте также
Это интересно
«Азелит» отдыхает! Вот чем легко и быстро удалить жир и нагар с решетки
Это интересно
Удивительный эффект: добавьте эту специю в унитаз - результат вас порадует
Это интересно
От засоров в трубах без химии: простое народное средство
Это интересно
Тараканы больше не проблема: уничтожьте их за один прием с помощью этого простого средства