Вздутие живота: диетолог назвала 5 коварных продуктов, от которых стоит отказаться

12:13, 22 мар 2024

Испытывали ли вы когда-нибудь неприятное чувство вздутия живота, словно он растянут до предела? Если да, вы не одиноки. Многие люди борются с этой раздражающей проблемой, которая не только вызывает физический дискомфорт, но также влияет на уверенность в себе и общее самочувствие. Однако понимание первопричин вздутия живота может помочь принимать обоснованные решения и потенциально избавиться от этих неприятных симптомов.

Вопреки распространенному мнению, вздутие живота не является самостоятельным заболеванием. Скорее, это симптом, часто связанный с основными проблемами пищеварения или пищевыми привычками. Хотя периодическое вздутие может быть безвредным, постоянные или серьезные случаи могут указывать на более серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта, что требует консультации с гастроэнтерологом.

Многие факторы могут способствовать вздутию живота, включая гормональные изменения и стресс. Однако основной причиной зачастую является употребление определенных продуктов или внезапный переход на рацион, богатый этими проблемными ингредиентами. Диетолог Катерина Кузина проливает свет на ключевые продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование и вздутие живота.

Возглавляют список бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица. Эти питательные продукты содержат олигосахариды - сложные углеводы, которые пищеварительной системе трудно эффективно переваривать. В результате они бродят в кишечнике, что приводит к повышенному образованию газов и вздутию.

Еще один потенциальный фактор дискомфорта в животе - крестоцветные овощи, включая все виды капусты. Сладкие газированные напитки и злаки, содержащие глютен, такие как рожь, пшеница и ячмень, также могут усугублять вздутие у людей с непереносимостью глютена. Более того, молочные продукты могут способствовать вздутию у тех, кто испытывает дефицит лактазы - фермента, ответственного за расщепление лактозы.

Удивительно, но даже некоторые фрукты могут способствовать скоплению газов в животе. Виновниками являются груши, яблоки, манго и персики из-за их высокого содержания фруктозы и присутствия растворимых волокон, которые некоторым людям трудно переваривать.

Помните, эта статья несет информационный характер, и всегда рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом для получения персонализированных рекомендаций.

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