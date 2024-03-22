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Угроза из глубины ноздрей: чем опасно увлечение ковырянием в носу

Угроза из глубины ноздрей: чем опасно увлечение ковырянием в носу

12:18, 22 мар 2024

Многие из нас нередко поддаются соблазну поковырять пальцем в носовой полости. Однако этой вредной привычке следует противостоять, ведь она чревата серьезными последствиями для здоровья.

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич предупреждает: ковыряние в носу открывает ворота инфекциям. В стерильную среду носовых пазух проникают бактерии и вирусы, обитающие на коже наших рук. Результатом может стать развитие воспалительных заболеваний вроде ринита или синусита.

Кроме того, механическое воздействие на слизистую оболочку способно повредить хрупкие кровеносные сосудики, расположенные в носовой полости. Травмирование сосудов нередко провоцирует обильные кровотечения. Особенно высок риск в зимний период, когда воздух в помещениях пересушен, а слизистые оболочки становятся ломкими и уязвимыми.

Регулярный уход за носовой полостью должен ограничиваться безопасными гигиеническими процедурами.

При малейших беспокойствах стоит незамедлительно обратиться к специалисту-оториноларингологу.

Промедление может стоить жизни: врач раскрыла опасность носовых кровотечений Промедление может стоить жизни: врач раскрыла опасность носовых кровотечений
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье
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