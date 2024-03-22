Угроза из глубины ноздрей: чем опасно увлечение ковырянием в носу
12:18, 22 мар 2024
Многие из нас нередко поддаются соблазну поковырять пальцем в носовой полости. Однако этой вредной привычке следует противостоять, ведь она чревата серьезными последствиями для здоровья.
Врач-оториноларинголог Игорь Маневич предупреждает: ковыряние в носу открывает ворота инфекциям. В стерильную среду носовых пазух проникают бактерии и вирусы, обитающие на коже наших рук. Результатом может стать развитие воспалительных заболеваний вроде ринита или синусита.
Кроме того, механическое воздействие на слизистую оболочку способно повредить хрупкие кровеносные сосудики, расположенные в носовой полости. Травмирование сосудов нередко провоцирует обильные кровотечения. Особенно высок риск в зимний период, когда воздух в помещениях пересушен, а слизистые оболочки становятся ломкими и уязвимыми.
Регулярный уход за носовой полостью должен ограничиваться безопасными гигиеническими процедурами.
При малейших беспокойствах стоит незамедлительно обратиться к специалисту-оториноларингологу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Стало известно кто убил Таисию Носову и ее дочь в Перми
Это интересно
Срочно принимайте меры: эти продукты провоцируют воспаления
Потребитель в Башкирии
Ароматные, но опасные: специалисты рассказали об опасности мандаринов на новогоднем столе
Это интересно
Промедление может стоить жизни: врач раскрыла опасность носовых кровотечений