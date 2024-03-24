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Клещи будут обходить ваш участок стороной: посадите любое из 3 этих растений — только так можно обезопасить свой огород

Клещи будут обходить ваш участок стороной: посадите любое из 3 этих растений — только так можно обезопасить свой огород

10:17, 24 мар 2024

Весна - пора, когда садоводы-любители начинают активно работать на своих приусадебных участках. Однако помимо радости от выращивания урожая, их подстерегает и потенциальная опасность в виде клещей - переносчиков опасных заболеваний. Как же уберечь себя и близких от этих нежеланных гостей? Оказывается, некоторые растения могут стать настоящими союзниками в борьбе с ними.

В первую очередь, стоит обратить внимание на пижму. Это лекарственная культура издает интенсивный аромат, который отталкивает не только клещей, но и других вредителей. Кроме того, она помогает предотвратить грибковые заболевания почвы. Пижма предпочитает солнечные участки, поэтому ее лучше высаживать на хорошо освещенных местах.

Еще один зеленый боец против клещей - лаванда. Посадив ее, вы одним выстрелом убьете сразу нескольких зайцев: она украсит сад своими ароматными цветками и в то же время отпугнет назойливых паразитов. Запах лаванды приятен для человека, но абсолютно невыносим для членистоногих.

Завершает триумвират растений-защитников розмарин лекарственный. Его стойкий аромат высоко ценится в парфюмерной индустрии, а также обладает противоклещевым эффектом и часто входит в состав специальных эфирных масел. Розмарин неприхотлив в уходе, однако плохо переносит морозы. Поэтому оптимальным решением будет высадить его в вазоны и на зимний период переместить в теплое помещение.

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Автор: Вадим Рудаков
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