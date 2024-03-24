Мгновенное разжижение крови: 3 продукта, которые спасут от тромбов - инфарктов и инсультов не будет

10:26, 24 мар 2024

В нашем организме постоянно происходят процессы свертывания и растворения кровяных сгустков. Однако иногда собственных ресурсов тела недостаточно для расправы с опасными тромбами. Медицинские препараты, разумеется, играют ключевую роль в профилактике и лечении тромбозов, но некоторые продукты питания могут стать ценными союзниками в этой битве.

Врач-диетолог Ирина Гуляева поделилась тремя простыми, но эффективными помощниками из мира натуральных продуктов. Они не заменят назначенную врачом терапию, но способны усилить ее действие.

Во-первых, не стоит забывать о жирной рыбе - лососе, сардинах, тунце. Содержащиеся в ней полиненасыщенные жиры, подавляя воспаление в сосудах, снижают риск образования тромбов. Они также помогают контролировать уровень триглицеридов в крови.

Во-вторых, если нет противопоказаний, Гуляева рекомендует регулярно включать в рацион чеснок. Это чудо-растение обладает способностью разжижать кровь и снижать уровень "вредного" холестерина. Неудивительно, что перед операциями врачи советуют избегать чеснока из-за риска кровопотери.

В-третьих, не стоит игнорировать и имбирь. Это пряное растение содержит удивительное вещество гингерол, которое делает кровь более текучей, предотвращая формирование сгустков.

Конечно, продукты питания - не панацея от тромбозов. Регулярные обследования, отказ от вредных привычек и строгое следование назначениям лечащего врача крайне важны. Но рацион, обогащенный вышеупомянутыми натуральными помощниками, может существенно повысить защиту от грозных тромбов - основной причины инфарктов и инсультов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru