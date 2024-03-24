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Клубника-гигант без химии: 3 простых секрета, которые удивят даже опытных садоводов

Клубника-гигант без химии: 3 простых секрета, которые удивят даже опытных садоводов

11:00, 24 мар 2024

На дачных участках садоводы будут с нетерпением ожидать, когда зацветет ароматная королева ягодного мира - клубника. Многие из них мечтают о рекордном урожае этой сладкой красавицы. Но как вырастить поистине огромные, сочные ягоды? Опытные огородники делятся простыми, но эффективными секретами.

Первым делом следует омолодить кусты, удалив всю прошлогоднюю листву. Старые листья могут стать рассадником вредителей и болезней, поэтому их нужно тщательно убрать. Эта процедура подготовит клубничные грядки к новому сезону.

Затем наступает черед взрыхления почвы. Используя специальные садовые инструменты, аккуратно разрыхлите землю вокруг кустиков. Благодаря этому корневая система получит доступ к живительному кислороду, а почва станет более рыхлой и плодородной.

На заключительном этапе растения необходимо подкормить и обработать от вредителей. Для подкормки можно использовать готовые минеральные удобрения или проверенные народные средства. Что касается защиты от болезней и насекомых-вредителей, специалисты рекомендуют применять баковые смеси препаратов, например, объединив фунгицид Топаз и инсектицид Актару. Обработку лучше проводить в безветренную пасмурную погоду.

Всего три нехитрых действия - и дачный участок преобразится, порадовав изобилием крупных, ароматных ягод-великанов! Следуя этим простым советам, вы сможете собрать богатый урожай клубники и стать настоящим королём сладкого лета.

Как выбрать клубнику: рекомендации Роспотребнадзора Как выбрать клубнику: рекомендации Роспотребнадзора
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород клубника
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