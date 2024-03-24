Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секрет крепкой рассады: простая «болтушка» из 1 продукта заменит покупные удобрения

Секрет крепкой рассады: простая «болтушка» из 1 продукта заменит покупные удобрения

11:09, 24 мар 2024

Среди садоводов гуляет один простой, но удивительно эффективный рецепт, который поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду. Забудьте о дорогих коммерческих удобрениях – все, что вам нужно, это обычный ржаной хлеб. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Давайте же разберемся в этом секрете успеха.

Многие опытные садоводы предпочитают использовать натуральные средства для подкормки своих растений, избегая промышленных удобрений. И есть одно простое, но невероятно питательное решение – дрожжевая «болтушка» из остатков черствого ржаного хлеба. Это средство, рекомендованное агрономом Тимирязевской Академии Ксенией Давыдовой, не только укрепит корневую систему рассады, но и обогатит почву полезной микрофлорой.

Приготовление этого чудодейственного эликсира проще простого. Возьмите ржаной хлеб и нарежьте его кубиками. Уложите их на дно литровой банки, занимая примерно треть объема. Затем залейте банку водой до краев и оставьте ее в теплом месте на два дня. По истечении этого времени просто процедите жидкость и разбавьте ее водой в соотношении один к одному – и ваше натуральное удобрение готово!

Применение «болтушки» настолько же простое, как и ее приготовление. Начните поливать рассаду этим средством через пару дней после появления всходов, добавляя по одной чайной ложке под корень каждого сеянца раз в неделю. Благодаря этой волшебной «болтушке» ваша рассада станет крепкой и здоровой, а впоследствии порадует вас обильным урожаем.

Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород рассада удобрения
Читайте также

Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Это интересно
Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец
Это интересно
Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец
Как вырастить супер-рассаду помидоров: простой метод, который удивит вас
Это интересно
Как вырастить супер-рассаду помидоров: простой метод, который удивит вас
Сильная и коренастая рассада помидоров: простой секрет опытных дачников. Они готовят этот раствор сразу после прорастания семян
Это интересно
Сильная и коренастая рассада помидоров: простой секрет опытных дачников. Они готовят этот раствор сразу после прорастания семян


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok