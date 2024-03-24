«Король огорода» среди огурцов: сорт, который будет расти как сумасшедший – совет агронома Карелиной

11:17, 24 мар 2024

В преддверии дачного сезона садоводы по всей стране ринулись на поиски идеальных семян для своих будущих урожаев. В этом море предложений запросто утонуть, если не знать, на что обратить внимание. Но опытные агрономы готовы поделиться своими находками – настоящими жемчужинами среди огуречных сортов.

«Этот огуречный аристократ буквально рожден для триумфа на грядках, - делится Виктория. – Его культивировали таким образом, чтобы получить максимальную отдачу при минимуме забот».

Виктория Карелина, профессиональный агроном и автор популярного канала «Семена Алтая», назвала свой фаворит в категории пучковых огурцов. Без доли сомнения ее выбор пал на «Царскую охоту F1» - сорт, который завоевал признание благодаря своим выдающимся качествам.

Действительно, «Царская охота F1» отличается завидным сочетанием неприхотливости и высокой урожайности. Эти семена дадут всходы уже через 50-55 дней после посадки, порадуют обильными витыми огурчиками идеальной формы и выдержат натиск болезней и вредителей.

«Плоды имеют насыщенный, классический вкус и аромат, который так ценят гурманы, - продолжает агроном. «Их можно консервировать любыми способами или наслаждаться свежими прямо с грядки».

Судя по всему, в этом сезоне «Царская охота F1» обречена стать хитом среди огородников. Ведь какой садовод не мечтает о роскошном урожае с минимальными усилиями? Этот сорт выделяется на фоне остальных, как бриллиант в куче самоцветов. Его корона поистине великолепна!

Автор: Вадим Рудаков