«Король огорода» среди огурцов: сорт, который будет расти как сумасшедший – совет агронома Карелиной
11:17, 24 мар 2024
В преддверии дачного сезона садоводы по всей стране ринулись на поиски идеальных семян для своих будущих урожаев. В этом море предложений запросто утонуть, если не знать, на что обратить внимание. Но опытные агрономы готовы поделиться своими находками – настоящими жемчужинами среди огуречных сортов.
Виктория Карелина, профессиональный агроном и автор популярного канала «Семена Алтая», назвала свой фаворит в категории пучковых огурцов. Без доли сомнения ее выбор пал на «Царскую охоту F1» - сорт, который завоевал признание благодаря своим выдающимся качествам.
Действительно, «Царская охота F1» отличается завидным сочетанием неприхотливости и высокой урожайности. Эти семена дадут всходы уже через 50-55 дней после посадки, порадуют обильными витыми огурчиками идеальной формы и выдержат натиск болезней и вредителей.
Судя по всему, в этом сезоне «Царская охота F1» обречена стать хитом среди огородников. Ведь какой садовод не мечтает о роскошном урожае с минимальными усилиями? Этот сорт выделяется на фоне остальных, как бриллиант в куче самоцветов. Его корона поистине великолепна!