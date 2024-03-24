Унитаз засияет без химии: простой лайфхак с содой, который удивит даже опытных хозяек

11:29, 24 мар 2024

В стремлении к идеальной чистоте сантехники, многие хозяйки готовы на смелые эксперименты. Одним из популярных домашних хитростей стало использование пищевой соды для быстрого и эффективного очищения унитаза. Давайте разберемся, в чем же заключается этот простой, но действенный метод.

Процесс удивительно несложен. После спуска воды в чашу унитаза следует равномерно распределить слой пищевой соды по всей внутренней поверхности, стараясь, чтобы она полностью покрыла стенки. Влажная среда позволит соде надежно закрепиться внутри сантехнического изделия.

Теперь нужно лишь терпеливо подождать несколько часов, пока чистящие свойства соды сделают свое дело. Многие хозяйки обычно бросают соду в унитаз перед уходом из дома по делам или на работу.

По возвращении достаточно будет легко прочистить поверхность жесткой щеткой - и перед вами предстанет унитаз, сияющий первозданной белизной и свежестью. Помимо глубокого отмывающего эффекта, щелочная среда вещества обеспечит дополнительную дезинфекцию, избавив вашу сантехнику от вредных микроорганизмов.

Автор: Вадим Рудаков