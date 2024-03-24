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Забудьте о герпесе: мгновенное избавление от простуды на губах по методу доктора Олега Наумова – новые алгоритмы лечения

Забудьте о герпесе: мгновенное избавление от простуды на губах по методу доктора Олега Наумова – новые алгоритмы лечения

13:15, 24 мар 2024

Появление болезненных язвочек на губах – распространенная проблема, с которой многие из нас периодически сталкиваются. Несмотря на бытующее мнение о том, что это всего лишь "простуда", на самом деле речь идет о серьезном вирусном заболевании – герпесе первого типа, требующем незамедлительного лечения.

Если на губе только что проявилась язвочка, врачи рекомендуют немедленно приступить к использованию противовирусных мазей на основе активного вещества ацикловир. Своевременное применение такого препарата может существенно ускорить заживление и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Однако порой болезнь успевает разрастись прежде, чем вы замечаете первые признаки. В таких случаях, по словам практикующего врача и диетолога Олега Наумова, отличным решением становятся специальные пластыри с гидроколлоидным гелем внутри. Их следует наклеивать на пораженный участок несколько раз в день – гидрогель создает оптимальную влажную среду для заживления.

Если же герпес находится в запущенной стадии, необходимо безотлагательно обратиться к врачу. Специалист назначит курс противовирусных таблеток и дополнительную терапию для купирования симптомов и предотвращения осложнений. По словам Олега Наумова, только комплексный подход может полностью решить проблему.

Обратите внимание, что данная статья носит информационный характер. Для получения рекомендаций по лечению необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

В Минздраве Башкирии рассказали передается ли герпес воздушно-капельным путем В Минздраве Башкирии рассказали передается ли герпес воздушно-капельным путем
Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье советы герпес
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