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ЖКТ и газировка: теледоктор Малышева рассказала, как на самом деле она влияет на пищеварение

ЖКТ и газировка: теледоктор Малышева рассказала, как на самом деле она влияет на пищеварение

14:29, 24 мар 2024

Газированная вода — один из тех напитков, который окружен многочисленными мифами и предрассудками. Но что из этого правда, а что — всего лишь городская легенда? Пора пролить свет на этот животрепещущий вопрос.

Известный теледоктор Елена Малышева развеяла широко распространенный миф о том, что газировка якобы провоцирует вздутие в кишечнике. По словам доктора, никакого негативного воздействия на кишечник газированные напитки не оказывают. Малышева подчеркивает, что причиной неприятного ощущения вздутия являются вовсе не пузырьки углекислого газа, а деятельность кишечных бактерий. Максимум, на что способна газировка — вызвать отрыжку из-за выделяющихся газов.

Эту точку зрения подкрепляют и результаты исследования, проведенного с участием ста добровольцев. Изучение не выявило никаких свидетельств того, что употребление газированных напитков каким-либо образом влияет на работу кишечника.

Более того, как утверждают эксперты программы «Жить здорово!», умеренное потребление газировки может даже принести пользу. Благодаря растворенным в ней газам, она создает эффект насыщения, обманывая чувство голода. Так что следующий раз, когда захочется перекусить, можно попробовать утолить голод стаканом газировки.

Конечно, это вовсе не значит, что газированные напитки идеальны. Их чрезмерное употребление все же нежелательно из-за высокого содержания сахара. Но опасаться вздутия живота от газировки точно не стоит — теперь мы знаем правду.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье
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