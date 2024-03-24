Не игнорируйте эти симптомы: проктолог о 5 верных признаках опасных заболеваний, при которых надо срочно бежать к врачу

15:03, 24 мар 2024

Иногда незначительные на первый взгляд симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому игнорировать их не стоит, особенно когда речь идет о деликатной теме. Именно к такому выводу приходит врач-проктолог Павел Плетнер, привлекая внимание к потенциально опасным сигналам организма.

Плетнер настоятельно рекомендует обращаться к специалистам при появлении зуда в анальной области, нарушений работы кишечника, болезненных ощущений или малейшего дискомфорта. Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии серьезной патологии, поэтому полагаться на самостоятельное разрешение проблемы крайне рискованно.

Особую тревогу должны вызывать случаи присутствия крови или слизи в кале. Многие ошибочно связывают подобные проявления исключительно с геморроем, однако на самом деле они могут указывать на более грозное заболевание – рак.

- К сожалению, нередки случаи, когда пациенты годами лечат рак мазями и свечами, принимая его за геморрой. Своевременный визит к врачу позволил бы поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение - хирургическое вмешательство или курс химиотерапии, что зачастую спасает жизнь. Однако люди обращаются слишком поздно, - предостерегает Плетнер.

Автор: Алия Карачурина