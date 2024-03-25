Неожиданный защитник от Альцгеймера: простой продукт, о котором рассказала врач-диетолог – он обладает удивительным свойством
09:23, 25 мар 2024
Среди обилия информации о здоровом питании часто теряются простые истины. Порой незаметные продукты, которые мы нередко игнорируем, могут оказать значительное влияние на наше благополучие. В недавнем интервью ведущий диетолог Марина Макиша раскрыла удивительные свойства подсолнечных семечек, способные противостоять одному из самых пугающих недугов современности — болезни Альцгеймера.
Макиша напомнила, что подсолнечные семечки являются богатым источником жиров и жирорастворимых витаминов, особенно витамина Е.
По словам эксперта, другие популярные семечки, такие как тыквенные, уступают подсолнечным в этом отношении. Макиша рекомендует регулярно включать подсолнечные семечки в свой рацион, добавляя их в салаты или употребляя в качестве полезной закуски.
Болезнь Альцгеймера, разрушительное нейродегенеративное заболевание, затрагивает миллионы людей по всему миру. Хотя точные причины ее возникновения до конца не изучены, многие исследования связывают развитие недуга с окислительным стрессом и воспалительными процессами в мозге. Витамин Е, мощный антиоксидант, может играть защитную роль, нейтрализуя свободные радикалы и предотвращая повреждение клеток мозга.