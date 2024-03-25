Неожиданный защитник от Альцгеймера: простой продукт, о котором рассказала врач-диетолог – он обладает удивительным свойством

09:23, 25 мар 2024

Среди обилия информации о здоровом питании часто теряются простые истины. Порой незаметные продукты, которые мы нередко игнорируем, могут оказать значительное влияние на наше благополучие. В недавнем интервью ведущий диетолог Марина Макиша раскрыла удивительные свойства подсолнечных семечек, способные противостоять одному из самых пугающих недугов современности — болезни Альцгеймера.

— Именно витамин Е играет ключевую роль в снижении риска развития болезни Альцгеймера, — подчеркнула она в прямом эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Макиша напомнила, что подсолнечные семечки являются богатым источником жиров и жирорастворимых витаминов, особенно витамина Е.

По словам эксперта, другие популярные семечки, такие как тыквенные, уступают подсолнечным в этом отношении. Макиша рекомендует регулярно включать подсолнечные семечки в свой рацион, добавляя их в салаты или употребляя в качестве полезной закуски.

Болезнь Альцгеймера, разрушительное нейродегенеративное заболевание, затрагивает миллионы людей по всему миру. Хотя точные причины ее возникновения до конца не изучены, многие исследования связывают развитие недуга с окислительным стрессом и воспалительными процессами в мозге. Витамин Е, мощный антиоксидант, может играть защитную роль, нейтрализуя свободные радикалы и предотвращая повреждение клеток мозга.

Автор: Вадим Рудаков